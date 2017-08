Oração forte existe?

Temos ouvido alguns pregadores citando oração forte. Mas, que oração forte é essa que não faz parte do Evangelho de Cristo? E o que não consta no Evangelho não é bíblico, e não sendo bíblico não poderá ser praticado porque é doutrina de homem, e está fora dos propósitos de Deus. Oração forte é uma linguagem herdada do espiritismo. Termo indutivo usado por pregadores, para dar credibilidade nos seus ministérios. Mas no Evangelho de Mateus 21.22, Jesus disse: Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A Bíblia não menciona oração forte ou oração fraca, mas diz: Tudo o que pedirdes crendo o recebereis. Esta é a condição, a fé suficiente para a sua oração chegar aos ouvidos de Deus. Crer incondicionalmente de todo coração, que as mãos do Senhor estão voltadas para te abençoar, quando pedimos alguma coisa que seja da sua vontade. Na carta Universal do Apóstolo Tiago 5.15, 16 diz: A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.

Podemos observar no início deste texto que Deus não ouve a pecadores, portanto, não basta ter compromisso com o dízimo, com campanhas, ou com o pastor da sua igreja, se não tiver despojado do velho homem pecador e revestido do novo nascimento de Cristo em seu coração, a sua fé será vã. Mas para atingirmos esse ápice da comunhão com o Pai, indispensável é o compromisso com o Senhor Jesus Cristo, pois no seu Evangelho, todos que recebiam curas, e libertações, o Senhor sempre lhes dizia: A tua fé te salvou. Não há referência alguma na palavra em que Jesus disse: A tua fé te curou. Porque pela fé, vem a Graça do Senhor Jesus Cristo e a oferta da salvação para a vida eterna. Para isso Ele veio, não só para nos aliviar da opressão deste mundo, mas principalmente, buscar e salvar aquele que estava perdido. Carvalho – Cristo é a Verdade.

Pr. João Soares da Fonseca