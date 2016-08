Para Ser Um Vencedor

Chegamos ao fim das Olimpíadas 2016, realizadas aqui em nosso quintal. O espetáculo, que reuniu 10.500 atletas de 207 países, que distribuiu 306 provas por 42 modalidades de esporte, não saiu barato: mais de R$ 40 bilhões. Mas o evento deixa algumas lições:

Não ligue para as críticas

O Brasil hospedou muito bem o mundo nesses 19 dias, mas os brasileiros tínhamos calafrios quando pensávamos no fiasco que tudo poderia ser. Crise econômica, filha de uma crise política, Estado falido, obras atrasadas, epidemia de zika e chicungunha e até o espectro macabro do terrorismo ameaçavam o sucesso do evento. Mas quando chegou o dia 5, e foi feita a abertura, a imprensa do mundo inteiro se rendeu e se rasgou em elogios à criatividade dos organizadores.

Às vezes, o cenário da vida também é desanimador em nosso redor. Parece que tudo vai dar errado. Todos nos criticam, mas aí olhamos para cima e somos abençoados com a vitória que vem de Deus.

Trabalhe em equipe

Por trás de cada atleta, mesmo os que competem individualmente, há uma equipe: o treinador, o nutricionista, o fisioterapeuta, o médico, o patrocinador… Ou seja, ninguém é campeão sozinho.

Na vida também é assim: precisamos uns dos outros. E na igreja não é diferente. Paulo mostrou aos coríntios que somos um corpo (1Co 12.12ss).

Não desista

Alguns atletas foram desprezados e perseguidos nas redes sociais, por inveja e por racismo. Mesmo assim, deram a volta por cima. Foi o caso da judoca Rafaela. Aliás, o técnico de Rafaela, Geraldo Bernardes, disse em entrevista uma frase que vale como lema de vida: “Não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se levanta”.

Glorifique a Deus

Depois de três medalhas de prata e duas de bronze, finalmente temos o ouro no futebol masculino. Ao conquistar a inédita medalha, o goleiro Weverton deu, em entrevista, um belo testemunho de sua fé: “Só quero falar uma coisa: Pátria amada, o ouro é nosso, mas a glória é de Deus”.

Pr. João Soares da Fonseca