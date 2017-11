Aos 98 anos, inglesa se muda para asilo para ajudar a cuidar de filho, de 80

Uma mulher de 98 anos, moradora de Liverpool, chamou a atenção da imprensa inglesa ao se mudar para um asilo, no intuito de ajudar a cuidar de seu filho, de 80 anos de idade.

Segundo o jornal “Liverpool Echo”, Ada Keating se transferiu para a casa de repouso onde seu filho mais velho, Tom, residia desde 2016. “Você nunca deixa de ser mãe”, justificou Ada Keating à imprensa local. Os dois possuem uma ligação muito forte, segundo o jornal, pois Tom nunca se casou e havia morado a vida inteira com Ada, até precisar partir para um local especializado devido a problemas de saúde. “Quando vou para o cabeleireiro, ele fica atento para saber quando que vou voltar”, disse Ada à imprensa local.

Ada, que teve quatro filhos no total, era enfermeira. Tom, por sua vez, trabalhou como pintor e decorador até sua aposentadoria.

Os cuidadores do asilo, diz o “Echo”, dizem que o par é visto frequentemente junto, brincando com jogos de tabuleiro ou assistindo TV. “Você nunca deixa de ser mãe”, justificou Ada, ao jornal.

Câmara aprova novos municípios para Sudene

Em uma sessão tumultuada, o plenário da Câmara aprovou dia 31 de outubro, por 294 votos favoráveis, 41 contrários e quatro abstenções, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 76/07, que inclui 81 municípios de Minas Gerais e dois do Espírito Santo na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Os novos municípios, integrados ao órgão em virtude das condições climáticas semelhantes às do Semiárido, passarão a contar com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE). A matéria segue para apreciação do Senado.

Com as redes sociais sabemos a verdade

Comenta-se muito no país a verdadeira popularidade de Lula hoje. Depois de tudo que foi informado aos brasileiros sobre a quadrilha que tomou conta do país nos últimos anos. Tem muita gente presa, principalmente dirigentes petistas do alto escalão do governo Lula e Dilma. Nós não temos bandido de estimação, queremos a punição de todos os envolvidos em corrupção. Do PSDB, PP, PMDB, PT e demais aliados. Agora preste atenção nesta foto do comício do Lula, a primeira foto é original a segunda foto de divulgação do PT. Nota a primeira foto quantas árvores tem a praça. É impressionante o milagre da multiplicação das árvores na foto do PT. Nem as pesquisas dando uma senhora vantagem para o Lula, o povo não comparece, agora protestos e xingamentos tem bastante.

Jair Bolsonaro é ovacionado pela multidão em Belém

Jair Bolsonaro é Recebido Por Uma Multidão em Belém. Carreata do aeroporto até local do evento político, em bairro próximo do centro da capital paraense, foi marcada por manifestações de apoio.

Por todos os lugares visitados pelo deputado uma multidão comparece, é a certeza que o povo quer uma pessoa honesta e que cuide da segurança pública, pois o Brasil mata mais que os países em guerra. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) foi recebido e ovacionado por uma multidão no Aeroporto Internacional de Belém, na tarde desta quinta-feira (5). O parlamentar chegou à cidade por volta de 15 horas, e causou tumulto logo depois do desembarque. Um trio elétrico acompanhou Bolsonaro até o local onde ele participou de um evento.

Ao lado do deputado Éder Mauro (PSD-PA), Bolsonaro falou sobre política nacional, desenvolvimento econômico e segurança pública, em palestra gratuita, no Belém Hall, na travessa Antônio Barreto. A palestra estava prevista para começar às 17h30. Porém, devido ao tumulto e ao grande fluxo de veículos e pessoas que acompanham o trio elétrico, começou somente às 19 horas.

No aeroporto, os seguidores do deputado – em sua maioria jovens – entoavam gritos como “mito”, “uh, é Bolsonaro”, “Bolsonaro presidente” e “Lula na cadeia”. Vários policiais militares presentes tiravam fotos e aplaudiam o pré-candidato à Presidência da República.

Após o desembarque, Bolsonaro e Éder Mauro subiram no trio e discursaram. Bolsonaro vestiu a camisa do Remo e do Paysandu, homenageou o juiz Sérgio Moro e a Polícia Militar e afirmou: “O estado é laico, mas eu sou cristão”.

O delegado Éder Mauro fez duras críticas à corrupção. Afirmou que, quando Bolsonaro for eleito, os corruptos não terão vez. “Vamos colocar todos os corruptos atrás das grades”, disse o deputado.

Um é da Globo, o outro é candidato do povo

Gente, ainda bem que temos as redes sociais, pois diante de toda a podridão do Brasil, da corrupção, da justiça que não é feita, das desigualdades sociais, dos políticos que são protegidos pela justiça. Agora que estamos caminhando para as eleições do ano que vem, os poderosos, aqueles que sempre mandaram no país, as grandes redes de Tv, rádios e jornais querem escolher os nossos governantes. Não duvido nada de alianças entre PT, PSDB e PMDB, em muitos estados para elegerem os seus apadrinhados, os brasileiros precisam estar atento nas redes sociais, não deixando influenciar pelas grandes empresas de comunicação. Não podemos esquecer da Lava Jato e das autoridades que querem realmente livrar o Brasil dos corruptos.

Um ato simples como comer um pedaço de pão ou amamentar um bebê pode se tornar um risco à vida. A observação é do Corpo de Bombeiros que de janeiro a setembro deste ano já atendeu a 321 chamados de obstruções respiratórias. No ano passado, no mesmo período foram 319 casos.

A providência nesses casos é acionar o Corpo de Bombeiros mas existem alguns procedimentos imediatos que podem ser feitos até a chegada do socorro, sem ajuda de aparelhos inclusive. Basta um conhecimento básico de primeiros socorros específicos para cada situação e idade.

Sugerimos matéria-serviço para orientar a população sobre esses cuidados mostrando o que deve ser feito em cada situação: bebê engasgado com leite, idoso engasgado com alimento e pessoa engasgada sozinha em casa.

Cumpre-se a profecia de Joaquim Barbosa

O episódio em que o ministro Gilmar Mendes foi hostilizado por torcedores no sábado (dia 28), xingado ao ocupar o camarote central do Pacaembu no clássico São Paulo e Santos, remete à provocação feita em abril de 2009 pelo ministro Joaquim Barbosa durante o julgamento do mensalão.

Numa ríspida discussão, Barbosa disse que Gilmar estava desgastando a imagem do judiciário, e desafiou o ministro a testar sua popularidade em público.

“Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua! Faça o que eu faço. Vossa Excelência não está na rua não. Vossa Excelência está na mídia destruindo a credibilidade do Judiciário brasileiro.”

No sábado, Gilmar Mendes estava em São Paulo e resolveu assistir ao jogo no Pacaembu, entre Santos e São Paulo, e foi vaiado pela torcida, assim que foi visto. O mais impressionante é que a previsão de Joaquim Barbosa tenha demorado tanto tempo para acontecer.

Manhuaçu, a Princesinha do Leste

A cidade completou 140 anos com a volta da Feira da Paz em grande estilo, com recorde de público no show de Bruno e Marrone. Você sabia que o apelido de Manhuaçu é ‘Princesinha do Leste’ ? Governar uma cidade polo do porte de Manhuaçu não é fácil. Manhuaçu recebe mais de 300 mil pessoas da região que depende da cidade para suprir as suas necessidades nas áreas de educação, saúde, comercial. O município de Manhuaçu é enorme, os 17 países menores do mundo cabem dentro do município de Manhuaçu. Portanto administrar uma cidade do tamanho de Manhuaçu, exige um conjunto de habilidades. Vimos no aniversário de 140 anos de Manhuaçu nos últimos dias a grande movimentação na sede da prefeitura, na Secretaria de Cultura, que tem como titular a Gena Clara, uma verdadeira atenção em todos os detalhes para que a festa acontecesse da melhor forma possível, dizem que a prova foi o grande comparecimento do público.

Fabrício Santos caminha para o seu 3º recorde

Em processo de Homologação o Terceiro Recorde Brasileiro do Artista Plástico Manhuaçuense Fabrício Santos por ser o primeiro brasileiro a pintar uma Via-sacra de Jesus baseado na Cultura africana. A partir de dezembro de 2017, Fabrício Santos será Tri recordista pelo RankBrasil Livro dos Recordes Brasileiros com o recebimento de mais um troféu e certificado oficial.

Mais uma vez a nossa cidade de Manhuaçu se projetando no cenário cultural e artístico nacional.

140 anos da Paróquia de São Simão são celebrados em Simonésia

O Desfile em comemoração aos 140 anos da Paróquia de São Simão pode ser descrito como surpreendente. 11 blocos, 1470 pessoas de todas as fases da vida, quatro fanfarras e uma multidão de espectadores. A história de São Simão se entrelaça com história de um povo e de um município. No primeiro bloco foram representados o civismo, acrobacia e arte, A Excepcionalidade e a integração, longevidade e saúde. O segundo bloco apresentou padres filhos desta Terra e prefeitos representando o caráter religioso e político, que em Simonésia caminham de mãos dadas para construir uma cidade melhor. As filhas de Maria, a devoção a São Simão e o som que conta a história dos simonesienses desde sempre fechavam o recorte histórico nas terras de São Simão.