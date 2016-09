Nulo ou Branco?… Manhuaçu: a falta que faz um bom gestor…

Nulo ou Branco?

Forma de protesto: “Eleitor anula seu voto deixa que os outros decidam por ele”, adverte presidente do TRE

Nos anos eleitorais são comuns as correntes transmitidas pela internet, orientando os eleitores a votar nulo ou branco, como forma de protesto contra os políticos que registraram candidatura naquele pleito. Acredita-se que, se mais da metade dos eleitores anularem seus votos, o pleito também será anulado e a Justiça Eleitoral terá que convocar nova eleição em um prazo de 40 dias. Trata-se de um mito. Na verdade, o total de votos anulados não tem o poder de invalidar uma eleição, mesmo que esse número seja superior à metade do eleitorado.

A apuração e totalização da eleição é feita sobre os votos válidos, seja aqueles direcionados a candidatos ou os chamados votos de legenda. Está previsto no artigo 77, parágrafo 2º da Constituição Federal, que será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos.

Em verdade, votar branco ou nulo só favorece os candidatos que o eleitor que usa essa forma de protesto não quer eleger. Isso porque, descartados os votos nulos e brancos, esse candidato precisará de um número menor de votos válidos para atingir o quociente eleitoral.

“O único resultado do voto nulo, é deixar que os outros decidam por você. Porque se você se recusa a escolher um candidato, vai prevalecer a escolha dos outros, seja ela consciente ou não. Esse não é o caminho. Nós, enquanto cidadãos capazes de eleger nossos representantes, devemos participar efetivamente do processo democrático, que consiste em conhecer a vida pregressa dos candidatos e suas plataformas de governo, analisar se aquele candidato tem o perfil para o cargo que pleiteia, se ele reúne habilidades para desempenhar bem aquele cargo. E depois dessa análise, votar de forma consciente”, orienta a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas.

Operação Tartaruga dos servidores municipais de Manhuaçu

Dizem que os servidores públicos de Manhuaçu estão revoltados com o prefeito e com a Secretária Giovania, servidores que estiveram conversando com a secretária, saíram da reunião muito chateados: “veja você a secretária propôs para que os servidores esperem até novembro. Ninguém aceitou, perceberam que era embromação. A tesoureira propôs de dar a resposta na segunda-feira 5 de setembro. Creio que vai ter uma resposta. Mas a Operação Tartaruga continua.

Como sempre eles começaram falando dos gastos da prefeitura, da diminuição da receita e que tinham oficializado o sindicato em abril e quando melhorasse a arrecadação poderia voltar a negociação. Que prefeito é esse que não tem planejamento e nem prioriza a saúde e educação.

Esperar até novembro jamais, já esperamos muito tempo e chega de embromação”. Argumenta as professoras.

O jeitinho brasileiro no Senado

A indignação do povo brasileiro que deseja justiça e cumprimento da constituição fez com que alguns partidos recorressem ao STF para barrar votação fatiada do impeachment. O PSDB, DEM, PPS e PMDB e Solidariedade entraram no dia (2) no Supremo Tribunal Federal (STF) com um mandado de segurança para questionar a votação fatiada do impeachment de Dilma Rousseff. Na ação, as legendas pedem que a Corte anule a votação que garantiu à ex-presidente habilitação para exercer cargos públicos.

Nas ações, as legendas pedem que seja concedida liminar para inabilitar Dilma para exercer função pública até decisão de mérito sobre a legalidade da votação separada. De acordo com os advogados dos partidos, a inabilitação é pena vinculada ao afastamento definitivo e não pode ser decidida separadamente.

“A nomeação da presidente cassada para qualquer cargo público causa enorme instabilidade social e risco para a segurança jurídica. Especialmente para a população em geral, que confia no funcionamento de um modelo constitucional – muito claro, neste ponto – e é surpreendida com um arranjo que enfraquece as consequências e as penas previstas para a condenação por crime de responsabilidade”, diz a petição.

Até o momento, a Corte já recebeu pelo menos pelos 10 recursos questionando a votação separada. As ações foram protocoladas pelo PSL, Associação Médica Brasileira (AMB), cidadãos comuns e pelos senadores Álvaro Dias (PV-PR) e José Medeiros (PSD-MT).

Economia começa a dar sinais de recuperação

Salário mínimo: O governo trabalha com cenário de recuperação da economia, prevendo crescimento de 1,6% em 2017 e queda na inflação, prevista para 4,8%. O salário mínimo, hoje de R$ 880, deve passar para R$ 945,80 em janeiro (reajuste de 7,47%). Ele serve de base de cálculo para grandes despesas como aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social, que sobem de R$ 507,8 bilhões para R$ 562,4 bilhões (42,7% do total de gastos primários), e programas sociais como o Bolsa Família, com R$ 29,7 bilhões. Na saúde serão aplicados R$ 94,9 bilhões e na educação, R$ 33,7 bilhões, excluindo despesas com pessoal. Os gastos com o funcionalismo federal estão estimados em R$ 169,8 bilhões (12,9% do total das despesas primárias) e os com aposentados e pensionistas da União, em R$ 114,2 bilhões (8,7%). As despesas obrigatórias, como transferências a estados e municípios e vinculadas a áreas específicas, como saúde e educação, devem chegar a R$ 1,067 trilhão, contra R$ 988,3 bilhões em 2016. Cortes só podem ocorrer nas despesas discricionárias, com estimativa de R$ 249,4 bilhões em 2017, contra R$ 252,2 bilhões em 2016.

A política deve ser feita com respeito

Os jovens querem mudar a maneira de se fazer política em Lajinha, veja o que disse o jovem Pedro Henrique Fialho: “É maravilhoso ver o sorriso dos cidadãos ao se depararem com candidatos honestos, íntegros e de coragem. Nossa Lajinha precisa de união, respeito e mudanças! Graças à Deus, durante todos estes dias de campanha, pudemos notar o quanto os candidatos da Coligação “Coragem Pra Mudar”, composta pelos partidos PMDB, PT, PR e PCdoB, foram bem recebidos nas casas que visitaram. Vamos continuar assim, sempre de mãos dadas, valorizando cada eleitor (a). Que Deus, nosso Pai, continue a nos iluminar durante toda a caminhada e que possamos seguir em frente, mostrando nossas propostas de renovação. OBS.: Em nenhum momento tive a intenção de ofender os demais candidatos. Respeito à cima de tudo.

PMDB vai expulsar senadora Katia Abreu

A senadora Katia Abreu (TO) atuou para defender a ex-presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment e a relação da parlamentar com o PMDB ficou prejudicada.

O blog de Matheus Leitão, do G1, conversou com peemedebistas que confirmaram que a ex-ministra de Dilma será expulsa do partido e que o processo deve começar em breve. O partido ainda discutiu o caso de Roberto Requião (PR), outro senador do PMDB que votou contra o impedimento da ex-presidente.

A publicação explica que a legenda considera que Katia está na vida política “de passagem, muda de posição, de partido e de lado com muita facilidade e rapidez”, disse um peemedebista que acredita que Katia não é e não tem nada com o PMDB.

A senadora atuou incansavelmente contra o impeachment de Dilma e pequenos grupos do PT já chegam a cogitar o nome de Katia Abreu para estar numa eventual chapa em 2018 como vice de Lula, caso o ex-presidente seja candidato ao cargo.

Grande manifestação em Santana do Manhuaçu

Rosa é candidata a prefeita de Santana do Manhuaçu pelo PDT na coligação JUNTOS PELO PROGRESSO DE SANTANA. Vice: Ze Marambainha. Fizeram uma concentração no Centro da cidade, onde puderam falar aos eleitores de seu plano de governo para Santana do Manhuaçu.

PT vai perder 90% das prefeituras esse ano, mostra pesquisa…

“Em 2002, o Partido dos Trabalhadores conquistou 619 municípios. A atual crise política já fez esse número cair para algo próximo de 500. E o pleito marcado para outubro deve fazer estragos ainda maiores. ”

No Nordeste, onde é mais forte, candidatos do partido só tem alguma chance em 8% das disputas e nem há como reclamar, pois, se trata de um levantamento encomendado pelo próprio partido para consumo interno. Contudo, a Coluna do Estadão teve acesso ao resultado e, caso se confirme, o fim do PT estará mais próximo que imagina seus opositores – e temem seus seguidores.

Manhuaçu: a falta que faz um bom gestor

Prefeito de Manhuaçu usa CTR C CTR V em plano de governo e se esquece de alterar o nome da cidade, Curitiba, do plano de governo no site do TSE. Ná página 2 em: “…visando garantir qualidade de vida em Curitiba”. E na página 3 em “Fortalecer a Guarda Municipal de Curitiba”. Quem se lembra da logomarca de Londrina Paraná. A propriedade intelectual hoje é um crime dos mais praticados. Infelizmente muitas pessoas não tem ideia dos direitos, e tendo preguiça e incapacidade leva a. veja o plano clicando aqui