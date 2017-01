O voto devolve ao povo o governo que ele deseja… A diferença dos administradores…

O voto devolve ao povo o governo que ele deseja

A democracia é muito importante, temos a possibilidade de colocar no Paço Municipal pessoas que nos representam, Manhuaçu está mudando para melhor, até os serviços dos funcionários públicos passou a render mais. O povo de Manhuaçu está mais feliz a Cici Magalhães em poucos dias já demonstrou seu jeito de governar e de como se resolve problemas com rapidez.

A Cici Magalhães conta com um suporte especial do estado que tem contribuído para o bom andamento das demandas municipais para resolver os problemas do município, ao sair na rua é parada por muitas pessoas que quer cumprimentá-la. Quando o povo se identifica com sua governante tudo contribui para a melhora do município.

Apareceu o problema da febre amarela e Manhuaçu estava sendo esquecida, mas de imediato ela pegou o telefone e começou a cobrar mais vacinas para Manhuaçu e atendendo seu apelo o governador disponibilizou até aeronave para trazer com rapidez as vacinas para Manhuaçu. A prefeita tem trabalhado muito além do expediente, e com isso conseguiu estabilizar o serviço de vacinação colocando postos extras para que toda a população possa ser vacinada, sem transtorno e filas longas.

Administrar um município do tamanho de Manhuaçu não é fácil, pois no mundo existem mais de 10 países governados por presidentes, governadores e prefeitos que juntando todos, cabem dentro do município e ainda sobra espaço.

Segunda a prefeita, foi uma semana de trabalho intenso de toda a equipe ligado à Secretaria de Saúde sobre a febre amarela, mas toda a demanda foi bem-sucedida e agradecemos o apoio de todos os envolvidos neste trabalho.

As boas histórias de ajuda ao próximo

Hoje vamos contar uma bela história de amor ao próximo. Na cidade de Rio Verde em Goiás (214 km de Goiânia) os policiais militares Denilton e Aires estavam em patrulhamento de rotina quando depararam com um menino e uma senhora idosa em meio ao lixo procurando algo.

Quando os policiais se aproximaram para ver o que eles estavam fazendo o menino mostrou uma mochila toda rasgada encontrada no lixo e com orgulho falava aos policiais: “Olha agora eu tenho uma mochila pra ir pra escola!”. A avó que estava com o menino disse aos PMs que ele não tinha material escolar, apenas um apontador e eles estavam procurando mais materiais escolar no lixo.

Com lágrimas nos olhos os policiais deixaram o local e foram em vários comerciantes e contaram o que haviam presenciado. Logo um grande movimento foi realizado para ajudar o garoto entre PMs e comerciantes que doaram tudo a criança de apenas 06 anos. Os policiais então voltaram a casa do menino, uma humilde casa, onde só moram ele e a avó que o cria desde bebezinho.

Quando a viatura parou na porta e os PMs desceram com as enormes sacolas cheia de materiais de escola a avó ajoelhou e olhou para céu agradecendo a Deus e pela vida daqueles PMs. O menino então pulou nos braços de um dos PMs e chorava muito, mas logo a alegria contagiou e ele transformou suas lágrimas em risos. Os policiais ainda deram uma réplica de viatura da PM ao guerreirinho. O garoto ganhou tênis, chinelos, cadernos, mochila, lápis, borracha e todo material que precisava para começar as aulas. O nome dele? É um pequeno anjo chamado Gabriel e tem 06 anos. Esse fato aconteceu dia 16 de janeiro, na cidade de Rio Verde em Goiás. Essa é a verdadeira Polícia Militar que eu sirvo e esse é o nosso verdadeiro espírito. Parabéns aos PMs!!

A diferença dos administradores

Todo líder precisa ser um administrador, porque administrador é quem dirige trabalhos e garante ordem e resultados finais. Líder é aquele que influencia pessoas, motiva, vai a frente e toma decisões estratégicas.

Dizem que a grande diferença em uma administração está no modelo que usa cada executivo, alguns são individualistas (eu resolvo), outros são populares, gosta do povo e usa a liderança para influenciar as pessoas, usa a expressão (nós resolvemos). A imprensa tem a responsabilidades de contar a história do município e as vezes noticia coisas que desagrada os políticos, na administração passada a imprensa ficou longe do prefeito, noticiando o necessário, não tendo um contato estreito com a administração, bem diferente da atual que é agradável com o povo e com a imprensa. Na administração passada o prefeito preferiu fazer um governo sem participação dos partidos políticos e da imprensa de Manhuaçu.

Em seu mandato de 4 anos ele criou sua própria imprensa, fomos convidados uma única vez, para falar do problema da falta de água em Manhuaçu, mesmo assim, nós publicávamos as notícias que nos eram enviadas pela Secretaria de Comunicação, imagino que por ele ter vencido a eleição sem apoio da imprensa e dos partidos políticos, achou que poderia ter sucesso governando sozinho.

O fato era visível para todos da imprensa que sabiam que ele não teria sucesso na sua reeleição, chegamos até publicar uma nota aqui nesta coluna dizendo que um prefeito pode até ganhar sem apoio de partidos e da imprensa, mas não governa com tranquilidade, este foi o grande erro do ex-prefeito, desprezou a grande formadora de opinião que é a imprensa e de igual modo, desprezou os partidos políticos e por tanto sofreu uma dura derrota.

Queremos deixar claro aqui que não temos nada contra a pessoa de Nailton Heringer, pelo que sabemos ele sempre deu bom testemunho em sua igreja, mas como prefeito decepcionou muita gente, pela surpresa mostrada entre a diferença da pessoa e do executivo municipal.

Michel Temer sanciona lei que prevê 83.061 vagas para 2017!

Concurso TRT GO 2017 é autorizado para nível médio e superior. Está mais próximo do que nunca a abertura de concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Concurso TRT GO 2017). Acontece que por meio da Resolução Administrativa 175/2016, publicada no dia 13 de janeiro, o órgão autorizou a abertura de concurso. Confira todos os detalhes na imagem abaixo. A despesa para realização do concurso do Tribunal/GO ocorrerá por conta da dotação orçamentária do programa Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, suplementado por crédito adicional do orçamento de 2017, conforme informou a Secretaria de Orçamento e Finanças do órgão. Com o concurso TRT de Goiás 2017 autorizado, a tendência é que em breve seja criada uma comissão para tratar detalhes (supervisão, coordenação e direção), visando a abertura do edital.