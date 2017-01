Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Jorge Serrão – serrao@alertatotal.net

Que se cuide quem tem mais diamantes ocultados no exterior que Sergio Cabral Filho… A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, hospedado desde novembro no nada luxuoso sistema penitenciário fluminense, já pensa, seriamente, em aderir a uma delação premiada – impensada até outro dia. Na contramão do amigo Cabral, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva já apresentou suas alegações à Lava Jato, sustentando a tese de que o ex-presidente da República jamais cometeu atos ilícitos e nunca fez parte de qualquer organização criminosa.

A transação penal, que legalizou a deduragem, foi fatal para Cabral. Os doleiros Marcelo Hasson Chebar e Renato Hasson Chebar procuraram o Ministério Público Federal espontaneamente e relataram, em acordo de delação premiada, que ajudaram a ocultar US$ 100 milhões nas remessas de valores de Cabral para o exterior entre 2002 e 2012. A dupla revelou que Cabral tinha 1,8 milhão de Euros em diamantes – pedras que governos africanos corruptos utilizam para pagar propinas. A situação de Cabral pode piorar se os doleiros Álvaro José Novis e Sérgio de Castro Oliveira, presos ontem pela Polícia Federal, também abrirem a boca.

Tribunal chinês condena político corrupto à morte

Zhang Shuguang, ex-diretor ministerial, foi condenado por receber R$ 18,7 milhões em propinas. Todos os seus bens foram confiscados pelo governo.

Um tribunal da China condenou à morte nesta sexta-feira o ex-diretor de Transporte do extinto Ministério de Ferrovias do país, Zhang Shuguang,

mão direita do ex-titular da pasta, Liu Zhijun, também sentenciado à pena capital no ano passado. Como ocorreu no caso de Liu, a sentença contra Zhang está “suspensa por dois anos”, o que significa que se o preso mostrar bom comportamento na cadeia sua pena pode ser substituída pela prisão perpétua.

A justiça chinesa considerou Zhang culpado de corrupção após receber mais de 47 milhões de yuans (18,7 milhões de reais), através de subornos de companhias com quem fechava contratos públicos entre 2000 e 2011, informou a agência oficial Xinhua. Por causa do crime, Zhang, um dos engenheiros chefes do ministério, teve seus direitos políticos cassados para o resto da vida e todas suas propriedades confiscadas.

No Brasil a corrupção não diminui, pois quem tem o poder para mudar as leis, não tem interesse ou medo de ser condenado. A Lava Jato está aí para confirmar o número de centenas de deputados, governadores, ministros, senadores, secretários e diretores. Veja que as investigações estão só nas áreas do Governo Federal em 3 ou 4 estados. No Rio de Janeiro a investigação chegou de cheio no governo do estado, onde já cumpre pena o ex-governador Cabral que encontraram uma ligação com outras corrupções ligando grandes empresas, empresários ao sistema dos superfaturamentos de obras das construções dos estádios de futebol e da Petrobras.

O governador lalau acabou com o Rio de Janeiro

O ex-governador está preso e dizem que o dinheiro roubado que supera milhões afetou severamente a vida dos cariocas em todas as áreas. Efeitos da crise no Estado do Rio de Janeiro no ensino superior e na pesquisa podem ter consequências longas e devastadoras. É o que dizem professores e pesquisadores, que sofrem com a diminuição de benefícios das agências de fomento, como a Faperj, e falta de infraestrutura nas instituições estaduais, como a Uerj e a Uenf, que sofreram cortes no orçamento.

A estimativa de um dos alguns estudiosos aponta que, em dez anos, o estado ainda sofrerá os efeitos da crise atual. A formação de professores e de novos profissionais de pesquisa também pode ser prejudicada pela falta de verbas e de estímulo. Apesar de alguns estudantes e professores afirmarem que o RJ vive o pior momento nas ciências em sua história, a comunidade acadêmica tenta se manter de pé por meio de iniciativas próprias.

Hospital do homem

O Governo do Estado de São Paulo investiu R$2 milhões na compra de equipamentos de ultrassom, urologia, litotripsia (que destrói o cálculo renal através de ondas de impacto) para equipar o “Hospital do Homem”. O Hospital ocupa uma área de 1,1 mil m². A unidade reúne especialidades médicas como Andrologia, Patologias da Próstata e Urologia, além dos núcleos de alta resultabilidade (check-up) e de ensino e pesquisa.

O Departamento de Patologias da Próstata é dividido em dois setores: diagnóstico e tratamento das DST, prostatites (infecções da próstata causadas por bactérias e vírus) e prevenção do HIV e HPV; e tumores (câncer e hiperplasia benigna da próstata). Já na área de Urologia, o Centro conta com profissionais de Nefrologia (hipertensão renovascular e transplante renal), Endocrinologia, Neurologia (disfunções da vesícula, uretrais e incontinência urinária) e urologias geriátrica e plástica.

AJUDE A DIVULGAR, MESMO QUE VOCÊ NÃO RESIDA NA CAPITAL POIS É PÚBLICO E, POR DESCONHECER OS SERVIÇOS, O USO TEM SIDO PEQUENO. NÃO JUSTIFICANDO O INVESTIMENTO, O HOSPITAL PODE SER FECHADO. Colegas divulguem o Hospital do Homem! Hospital do Homem – AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.651. JARDIM PAULISTA- São Paulo/SP – Telefones: (11) 3289-2421 – FAX: (11) 3284-8650

Relicitação da BR-381 sem data prevista

A duplicação da BR-381 de Belo Horizonte a Governador Valadares (Vale do Rio Doce) deve receber R$ 340 milhões em investimentos neste ano, 112,5% a mais que os recursos aplicados na rodovia em 2016 (cerca de R$ 160 milhões). No entanto, a relicitação da maioria dos lotes que estavam sob responsabilidade do consórcio Isolux-Corsán/Engevix, que tiveram os contratos rescindidos e respondiam pela maior parte da obra, ainda não tem data prevista para acontecer.

Comunidades têm projetos para conservação

Representantes de 17 comunidades tradicionais e quilombolas participam de uma oficina de elaboração de projetos voltados para a conservação ambiental de Povos do Cerrado. As oficinas são realizadas em Montes Claros, no Norte de Minas, até o dia 29 deste mês e serão financiados pelo fundo DGM Brasil, que é gerenciado pelo Centro de Agricultura Alternativa (CAA). Entre os participantes destas oficinas estão representantes das 25 comunidades geraizeiras residentes no extremo norte de Minas Gerais, nos municípios de Rio Pardo de Minas, Montezuma e Vargem Grande.

Muito interessante a reflexão do juiz Sérgio Moro

“Quando se tem oportunidade de furtar R$ 0,50 (cinquenta centavos) tirando fotocópia pessoal na máquina Xerox do trabalho, não se perde a oportunidade.

Quando se tem oportunidade de furtar R$ 5,00 (cinco reais) levando para casa a caneta da empresa, não se perde a oportunidade. Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 25,00 (vinte e cinco reais) pegando uma nota mais alta, na hora do almoço, para a empresa reembolsar, não se perde a oportunidade.

Quando se tem a oportunidade de roubar R$ 30,00 (trinta reais) de um artista comprando um DVD pirata, não se perde oportunidade. Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) comprando uma antena desbloqueada que pega o sinal de satélite de todas as TV’s a cabo, não se perde a oportunidade.

Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 469,99 da Microsoft baixando um Windows crackeado num site ilegal, não se perde a oportunidade.

Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 2.000,00 (dois mil reais) escondendo um defeito do seu carro na hora de vendê-lo, enganando o comprador, não se perde a oportunidade.

Muitos não perdem nenhuma oportunidade, devolvem a carteira mas furtam o dinheiro, sonegam imposto de renda, dão endereço falso para adquirir benefícios que não tem direito, etc, etc. etc… Bom, se você trabalhasse no Governo, e caísse no seu colo a oportunidade de roubar R$ 1.000.000,00 (um milhão), com certeza, se você não perde uma oportunidade iria aproveitar mais esta oportunidade. Tudo é uma questão de acesso e oportunidade: O povo brasileiro precisa entender que o problema do Brasil não são só a meia dúzia de políticos no poder lá em cima, pois eles, são apenas o reflexo dos quase 200 milhões de oportunistas aqui embaixo. Os políticos de hoje foram ontem oportunistas e se não mudarmos a estrutura de valores de nossa sociedade e trazer a Ética e a Moral como pilares do comportamento nunca seremos um povo realmente honesto e justo! SÉRGIO MORO

Entenda como ficam as novas regras do cartão de crédito

A partir do dia 3 de abril, o cartão de crédito passa a ter novas regras para reduzir a inadimplência e evitar o superendividamento. Na prática, o consumidor não vai mais ficar preso ao rotativo do cartão, popularmente conhecido como pagamento mínimo da fatura. Sempre que o consumidor entrar no crédito rotativo, depois de 30 dias o banco terá de oferecer ao cliente um parcelamento do saldo devedor. O consumidor também fica com a opção de, depois desse prazo, fazer o pagamento à vista. Caso ele não escolha nenhuma das duas alternativas, ficará inadimplente. O banco fica obrigado a operar por essas novas regras a partir de abril, mas desde a última quinta-feira (27) ele já pode oferecer esse serviço ao cliente. A expectativa do governo é de que as taxas de juros caiam pela metade e o cliente fique por menos tempo no rotativo do cartão.

Antes dessas novas regras, se o cliente fizesse uma fatura de R$ 1 mil, mas tivesse apenas R$ 150 para pagar, a dívida poderia se tornar impagável. No primeiro mês, o saldo devedor saltaria de R$ 850,00 para R$ 948,72. No fim do sexto mês estaria em R$ 1.708,90.

Cartão de crédito bola de neve: A dívida, se não quitada integralmente, sobe muito rápido em função dos juros. O cartão de crédito é uma das modalidades com as taxas mais elevadas do mercado brasileiro. Em dezembro do ano passado, segundo o Banco Central, ela chegou a 484,6% ao ano – o equivalente a 15,85% ao mês. Com taxas tão elevadas, se tornou comum clientes ficarem inadimplentes. A conta começava relativamente pequena e, depois de alguns meses, era quase impossível de ser paga. O consumidor precisa negociar com o banco para obter um desconto e para conseguir um refinanciamento.

Parcelamento do cartão de crédito: Agora, se o cliente fizer uma fatura de R$ 1 mil, mas pagar apenas R$ 150, ele entra no rotativo apenas por um mês. Ou seja, depois de 30 dias, a conta dele sobe de R$ 850,00 para R$ 948,72.

No entanto, o banco terá de contatar o consumidor e perguntar se ele quer parcelar ou pagar à vista. Se não fizer nenhuma dessas escolhas, se tornará inadimplente e pagará uma taxa elevada de juros.