Anitta cai em gravação de clipe na Amazônia

A cantora Anitta está compartilhando diversos momentos engraçados durante a gravação do seu novo clipe na Amazônia. Após ficar com medo de cobras, Anitta postou um vídeo quarta-feira, 11/10, em seu Instagram, no qual aparece caindo no meio da Floresta Amazônica.

No vídeo, a cantora aparece dublando a música e acaba se desequilibrando no meio das plantas. “Só uma quedinha dentro desse lamaçal goxxxtoso pra ver se o câmera estava esperto #CheckMate #IsThatForMe”, escreveu Anitta na legenda. Assista abaixo: