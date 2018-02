Anitta no Premio Lo Nuestro 2018

Inexplicável! Não dá pra explicar a sensação de conseguir uma coisa que tanta gente te disse ser impossível. Depois de muita persistência, mas inacreditavelmente rápido, cheguei em outro país e vi todo mundo cantando minha música. A música que tanta gente disse que eu estava apostando errado. Eu só tenho a agradecer ao público brasileiro que me deu a força suficiente pra me destacar. E agradecer ao público latino que está me recebendo como uma rainha, me fazendo sentir mais que especial. Essa felicidade não cabe em mim, mas tenho vários responsáveis para dividir./ Inexplicable! No se puede explicar la sensación que se tiene cuando se consigue aquello que mucha gente dijo que sería imposible. Después de mucha persistencia, pero increíblemente rápido, llegué a otro país y vi a todo el mundo cantando una canción mía. Una canción que mucha gente me había dicho que no era una buena apuesta. Quiero agradecer muchísimo al público brasileño que me dio todo el apoyo necesario para que pudiera destacarme. Y también al público latino que me ha recibido como una reina haciéndome sentir tan especial. La felicidad que siento no cabe dentro de mí y quiero compartirla con todos los que me ayudaron a lograr todo esto.

