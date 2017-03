Arlindo Cruz está internado em estado grave

O sambista Arlindo Cruz continua internado no centro de tratamento intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Segundo boletim médico divulgado na tarde deste domingo (19/03), ele está sedado e em estado grave, porém em situação estável.

Arlindo Cruz foi internado na sexta-feira (17), depois de passar mal em sua casa. Após ser atendido no Centro Especializado em Reabilitação (CER) da Barra da Tijuca, foi constatado que ele havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). Depois, ele foi transferido para a Casa de Saúde São José.

No hospital, o músico passou por uma cirurgia de instalação de um cateter cerebral, com o objetivo de monitorar sua pressão intracraniana. De acordo com o boletim médico, tudo está dentro do planejamento terapêutico.

Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil