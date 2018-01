Bruna Marquezine revela bronca de Neymar

A atriz Bruna Marquezine e o jogador Neymar mostram muito amor pelas redes sociais, mas eles têm um probleminha no relacionamento: a data exata da troca de alianças! No fim de semana passado, Bruna contou detalhes do seu namoro com Neymar.

“Ele falou ‘Gravei a data na aliança’. E eu disse ‘Que data?’ Aí ele disse: ‘Ah, eu também não sabia. Coloquei a data que eu subi na arquibancada na Olimpíadas“, disse a atriz, aos risos. A data descrita por Neymar aconteceu no dia 20 de agosto de 2016, quando ele ganhou a medalha de ouro no Rio de Janeiro.

Bruna ainda revelou que já se esqueceu do aniversário do jogador. “Eu estava em um grupo do WhatsApp e alguém falou ‘Vamos marcar um jantar dia 2?’. Eu fui fazer a fofa e disse ‘Dia 2 não rola. É o aniversário do amor da minha vida’. Aí ele disse ‘Que amor é esse, Bruna?’“. Vale, o aniversário de Neymar é 5 de fevereiro.