A noite do domingo, 11 de fevereiro, foi de muita animação no Camarote Itaipava, no Sambódromo do Rio. A embaixadora do Camarote, Cleo, chegou com um decote em forma de coração que deixava seus seios a mostra, escondido apenas com um pequeno lib. A atriz estava acompanhada de seu padrasto, Orlando Moraes e passou a maior parte do tempo na frisa, assistindo aos desfiles bem de perto. Cleo posou para varias fotos de fãs, que estavam na pista.

A musa do camarote, Aline Riscado, chegou mostrando muito samba no pé. Ela estava acompanhada do namorado Felipe Roque. Aline e Cleo posaram para fotos na frisa.

Mas a grande atração do camarote foi a chegada de Pabblo Vittar, que ouvia os gritos de linda por onde passava. O encontro de Pabblo , Aline e Cleo foi uma grande bagunça, com direito a dança , caras e bocas para as fotos.

Na frisa, Pabblo chamou muita atenção de quem desfilava e a cantora deu um descanso aos pés, ficando descalça por alguns minutos. Quem também cuidou dos pés no spa dentro do camarote foi Aline Riscado, que fez massagens enquanto seu namorado cortava o cabelo no barbeiro.

O ator Fabio Lago, que fez a Nick na novela O Outro Lado do Paraiso, foi paparicar Pabblo Vittar, que canta a musica tema de seu personagem.

karol Conka e Pabblo foram as atrações musicais para os convidados do camarote.

Muitos famosos estiveram curtindo a primeira noite de desfiles do grupo especial, , como Camila morgado, Bruno Cabrerizo, Fernanda Gentil e a namorada, Paulo Betti e esposa, Nando Cunha, Vivian Amorim, Fabio Lago, Susana Naspoline,

Guilherme Leicam, Romário, Verediana Freitas, Rodrihgo Fagundes com Wendel bendelak e Claudia Souto ( autora de da novela Pega Pega ), o ex BBB Fernando (solteiro), boa parte do time do Flamengo, entre outros.

FOTOS CLEOMIR TAVARES / DIVULGAÇÃO