Claudia Leitte lança a música Carnaval com Pitbull

Nosso #Carnaval chegou, pessoaaal! Ouça AGORA minha música nova com o @pitbull nas plataformas digitais!!! #CarnavalFriday #ThisIsMyCarnaval ✨💃 ⠀ ⠀ Our #Carnaval is here, peopleee!!! Hear NOW my single feat. @pitbull on the digital platforms !!! #CarnavalFriday #ThisIsMyCarnaval ✨💃 ⠀ ⠀ ¡Nuestro #Carnaval llegó! Escucha AHORA mi canción con @pitbull en las plataformas digitales !!! #CarnavalFriday #ThisIsMyCarnaval ✨💃 ⠀ @darrenfuckingcraig @yousef_aljasmi @dannatakako @sethchernoff

