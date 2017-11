Demi publicou esse vídeo do Neymar dançando “Sorry Not Sorry” em seu Instagram story! 🇧🇷 😝 pic.twitter.com/x2jKYi4ReF — Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) November 15, 2017

A amizade de Neymar e Demi Lovato continua firme e forte! Após ele fazer uma tatuagem igual a da cantora, Demi publicou um vídeo no Instagram Stories de Neymar dançando a sua música, Sorry Not Sorry.

A gravação aconteceu durante um jantar dos dois após a partida do Brasil contra a Inglaterra em Londres.