A cantora Demi Lovato acabou de lançar o clipe Tell Me You Love Me!

Segundo matéria publicada pelo jornal Destak Demi fará shows no Brasil em 2018.

Na publicação foi afirmado que os shows vão acontecer em abril e que eles serão em estádios. As apresentações fazem parte da nova turnê da cantora, que promove o seu último álbum Tell Me You Love Me.

Enquanto não há confirmação oficial assista ao clipe !