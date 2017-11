Giovanna Ewbank se pronuncia sobre racismo de socialite contra Titi

Compartilhar no Facebook

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estão lidando com um novo caso de racismo contra Titi. No domingo, 26/11, Giovanna publicou uma foto da pequena no Instagram e, na legenda, se pronunciou sobre o ataque racista que a socialite Day McCarthy fez contra Titi na web.

No sábado, 25, Day disse que a filha dos atores era uma “macaca horrível” e que tinha o “cabelo de pico de palha”. “A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e um nariz de preto, horrível, e o povo fala que a menina é linda?”, disse a socialite na web, provocando ira dos internautas.

O vídeo chegou até a atriz, que se pronunciou em seu Instagram. “Bom domingo com AMOR e a pureza de uma criança. À todos que tem nos mandado mensagens sobre o acontecido, racismo é crime, e já estamos tomando as devidas providências perante a lei. Obrigada”, disse Giovanna.