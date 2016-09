Jady Bolt manda recado para Bonner após separação: “Me liga”

Depois do affair com o jamaicano Usain Bolt, Jady Duarte já mirou sua atenção em William Bonner. Durante participação no “Programa do Porchat”, da Record, na última terça-feira (30), a jovem brincou com o jornalista, recém separado de Fátima Bernardes. “Bonner, me liga”, disparou. A carioca ainda deu dicas para a âncora do “Encontro”, da Globo, superar o término do casamento de 26 anos: “Tem que beber e sair com as amigas”. Notícia pelo mundo por causa da noite que passou com o atleta, a morena confessou que está tentando aproveitar todas as oportunidades que ganhou desde que abriu o jogo sobre o affair. “No início, fiquei assustada. E agora está tudo bem, está caminhando”, garantiu