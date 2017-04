José Mayer é acusado de assédio sexual

José Mayer foi acusado de assédio sexual pela figurinista da Globo, Susllem Meneguzzi, através de seu depoimento publicado no blog #AgoraÉQueSãoElas, do jornal Folha de São Paulo na sexta-feira, 31. A figurinista, de 28 anos, revela que tudo começou com um elogio, mas que José chegou a tocar em seu corpo. O texto foi retirado do site horas depois.

“A primeira ‘brincadeira’ de José Mayer Drumond comigo foi há 8 meses. Ele era protagonista da primeira novela em que eu trabalhava como figurinista assistente. E essa história de violência se iniciou com o simples: ‘Como você é bonita’. Trabalhando de segunda à sábado, lidar com José Mayer era rotineiro. E com ele vinham seus ‘elogios’. Do ‘como você se veste bem’, logo eu estava ouvindo: ‘como a sua cintura é fina’, ‘fico olhando a sua bundinha e imaginando seu peitinho’, ‘você nunca vai dar para mim?’.”, escreveu ela.

“Uma vez lhe disse: ‘Você é mais velho que o meu pai. Você tem uma filha da minha idade. Você gostaria que alguém tratasse assim a sua filha?'”, relembrou. Segundo a jovem, o abuso por parte do ator chegou a ser físico: “Em fevereiro de 2017, dentro do camarim da empresa, na presença de outras duas mulheres, esse ator, branco, rico, de 67 anos, que fez fama como garanhão, colocou a mão esquerda na minha genitália”, revelou ela.

Após ser chamada de “vaca” em set de filmagem por Mayer, Susllem decidiu denunciar o ator no recursos humanos da Globo. Segundo a emissora, o caso foi apurado e eles estão tomando as medidas necessárias.

Veja o comunicado da Globo:

A Globo repudia toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito. E zela para que as relações entre funcionários e colaboradores da emissora se deem em um ambiente de harmonia e colaboração, de acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo. Todas as questões são apuradas com rigor, ouvidos todos os envolvidos, em busca da verdade. Desta forma e tendo o respeito como um valor inegociável da empresa, esse assunto foi apurado e as medidas necessárias estão sendo tomadas. A Globo não comenta assuntos internos.