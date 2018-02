Juliana Paes comenta sobre o assalto no Carnaval

A atriz da Globo, Juliana Paes levou um grande susto na noite da segunda-feira de carnaval (12/02) quando foi assaltada pouco antes de chegar à Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Juliana desabafou sobre o ocorrido e ainda deu sua opinião sobre o Carnaval carioca.

“Sofremos um assalto a poucos metros da Marquês de Sapucaí. Seis sujeitos, um deles armado e mascarado, nos ameaçaram de morte, aquela gritaria de desespero. Mas ninguém se feriu. Levaram o celular de um de nossos amigos. O Carnaval do Rio de Janeiro está em coma!”, disse a atriz, que ainda falou da situação dos desfiles das escolas de samba.

“Na Avenida, caiu a qualidade do som e da iluminação, as arquibancadas não estavam lotadas como vi em anos interiores. Fora dela, a falta de segurança era visível e as barbáries idem. Tentamos todos manter um sorriso porque é Carnaval, mas o sorriso que fica é amarelo. Triste, pois tinham preparado uma festa tão linda para nós”, desabafou Juliana.

“No fundo do coração, fica uma dor, uma angústia, um medo de amanhã. Este ano, a Quarta-feira de Cinzas começou bem antes do fim do que já foi chamado de festa”, concluiu a atriz. Na noite do assalto, Juliana estava indo à Sapucaí para aproveitar os desfiles, pois ela já havia desfilado para a Grande Rio, que, neste ano, acabou sendo rebaixada para o Grupo A.