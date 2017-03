Larissa Manoela fala sobre término com João Guilherme

Compartilhar no Facebook

Larissa Manoela falou sobre o término de seu relacionamento com o ator João Guilherme ao ser entrevistada para o Programa Raul Gil.

Primeiramente, ela afirmou que ficou surpresa com a repercussão. “Foi algo comparado ao término de Brad Pitt e Angelina Jolie para os teens aqui no Brasil. Foi algo que me impressionou muito”, disse ela. “Os fãs até hoje não conseguem aceitar, mas sei que quem é fã mesmo vai querer a felicidade de ambos”, continuou.

Larissa também comentou que não está tendo contato com o ex-namorado, mas que isso não impede que eles sejam amigos um dia. “Uma hora a gente vai se encontrar e ter uma boa relação, amigável. Estamos em momentos bem diferentes, ele seguindo a vida dele, eu a minha…”, afirmou. “Acima de tudo, a gente tem que ter amor próprio!”, concluiu. É isso aí, sua linda!