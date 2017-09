luan sofreu uma queda durante o show em picos PI nessa madrugada #LuanSantana #LuanSantana #Show #carreira #Babados #Mundodosfamosos #Baphao #Piau #Cancelado #Show

A post shared by Mundo dos Famosos (@mundodosfamosos1985) on Sep 2, 2017 at 1:51pm PDT