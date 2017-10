Luan Santana muda o visual

É cabelinho..chegou sua hora meu companheiro..agora você vai alegrar a quem realmente precisa. @lucianohuck vamos à missão meu parcero! 👊🏼 e em breve novo clipe, de novo cabelo, nova música, só eu que continuo eu memo. #veraocomsorriso

A post shared by Luan Santana (@luansantana) on Sep 28, 2017 at 1:41pm PDT