Ludmilla e Rihanna se encontraram durante um desfile da coleção FentyxPuma idealizado pela estrela de Barbados, em Paris, e a cantora de Sou Eu contou como tudo aconteceu em uma entrevista para o programa The Noite.

“Ela é tipo a dona da Puma agora. Ela é diretora criativa da coleção Fenty. A gente estava no backstage e ela estava conversando com algumas pessoas da imprensa. Eu estava com esse óculos e esse casacão, aí chamou atenção, e ela veio falar: ‘Nossa, que roupa incrível!’. E aí eu puxei o Hugo Gloss para ser meu tradutor, senão eu ia ficar tipo ‘hã?’. Ela falou que minha roupa estava incrível e que lembrava de mim”, disse ela.