Marcelo Rezende morre aos 65 anos

A TV Record informou que o jornalista Marcelo Rezende morreu neste sábado, 16/09, as 17:45 após lutar durante quatro meses contra um câncer no pâncreas e outro no fígado.

Marcelo Rezende estava internado desde a última quarta-feira (13), com um quadro de pneumonia, no hospital Moriah em São Paulo, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, mantenedora da Record.

O jornalista deixa cinco filhos, de cinco relacionamentos diferentes, e duas netas, além da namorada, Luciana Lacerda. Rezende afastou-se da TV em maio e anunciou que estava com câncer em entrevista ao “Domingo Espetacular” exibida no dia 14 daquele mês.

A gravação aconteceu no dia 8, horas antes de o jornalista ser internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e submeter-se à primeira quimioterapia. “Eu não tenho medo da morte, porque o homem que tem fé não tem medo, ele sabe que irá vencer”, disse ao “Domingo Espetacular”. Durante o tratamento, o jornalista teve a companhia da namorada, da filha mais velha, Patrícia, e amigos como Geraldo Luís, apresentador do “Domingo Show”, e Fabíola Gadelha, pupila de Rezende no “Cidade Alerta”.