Márcia Cabrita morre vítima de câncer

A atriz, Márcia Cabrita morreu vitima de câncer no ovário, nesta sexta-feira (10/11) com 53 anos, no Rio de Janeiro.

Ela estava internada há dez dias no Hospital Quinta D’Or em decorrência do agravamento do câncer no ovário.

A atriz, conhecida por estrelar o humorístico “Sai de Baixo”, teve de se afastar da novela “Novo Mundo” há três meses para cuidar da saúde. Márcia Cabrita recebeu o diagnóstico de câncer em março de 2010 e precisou retirar os ovários e o útero durante o tratamento. A atriz Cacau Protássio postou uma foto lamentando a perda da amiga nas redes sociais.