Marina Ruy Barbosa casou com Xande Negrão

A atriz Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão subiram ao altar, sábado, 7/10, se casaram depois de pouco menos de um ano de namoro. No interior de São Paulo, na casa dos pais do noivo, a cerimônia contou com 800 convidados.

Marina usou um vestido exclusivo assinado pela Dolce Gabanna e cabelo por Marcos Proença. O noivo também usou um look exclusivamente feito para ele, assinado por Ermenegildo Zegna.

Dentre os convidados, Bruna Marquezine, Neymar, Angélica, Luciano Huck, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Glória Maria, Juliana Paes, Fábio Assunção e outros globais se divertiram na festa animada!