Marina Ruy Barbosa: despedida de solteira!

Sábado, 26 de agosto, Marina Ruy Barbosa, que vai se casar em breve com Xande Negrão, aproveitou o final de semana para fazer sua despedida de solteira, que aconteceu no Rio de Janeiro! Com direito a vestido longo e tudo, Marina celebrou o dia com apenas algumas amigas e madrinhas.

Rafael Senna foi o responsável pela maquiagem do dia e Ita Mazzutti foi o responsável pelos cliques da festa, que teve organização de Luma Costa, melhor amiga da atriz.

Nas redes sociais, Fernanda Mota, uma das convidadas, publicou fotos da festa com a seguinte legenda: “Noivinha mais linda do meu coração!!! @marinaruybarbosa amanda tudo!!!”.

SQUAD⚠️🔥 #gameovermrb A post shared by Luma (@lumacostaa) on Aug 27, 2017 at 6:44pm PDT

Um pouco desse dia cheio de boas risadas,ótima energia e muita diversão! Gurias foi demais !!! E que venha o casorio💍👰🏼 @lumacostaa vc arrasou 👏👏👏 #BrideSquad #gameovermrb A post shared by Fernanda Motta (@fernandamottaoficial) on Aug 27, 2017 at 7:57am PDT