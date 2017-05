Morre o sambista Almir Guineto

Almir Guineto, fundador do grupo Fundo de Quintal, faleceu na manhã da sexta-feira, 5/04. A informação foi confirmada nas redes sociais do artista. Segundo o comunicado, o artista não resistiu às complicações decorrentes de problemas renais crônicos e diabetes.

Ano passado, Almir Guineto chegou a ficar mais de um mês internato tratando de insuficiência renal crônica. Em março deste ano, ele foi novamente levado ao hospital para se curar de uma pneumonia.

Complicações advindas destes problemas de saúde, aliadas à diabetes, vitimaram o carioca, que era um dos maiores nomes do samba. Almir foi um dos fundadores do Fundo de Quintal e era reconhecido como um dos representantes do samba de raiz.

Almir de Souza Serra, mais conhecido como Almir Guineto, nasceu em 12 de julho de 1946 no Rio de Janeiro. O sambista e compositor foi criado no Morro do Salgueiro e conviveu com o samba desde a infância. Seu pai, Iraci de Souza Serra, era um famoso violinista e era integrante do grupo Fina Flor do Samba. Sua mãe, Nair de Souza, era costureira da Acadêmicos do Salgueiro.