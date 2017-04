Boa notícia para os fãs de Justin Bieber! Após ele trazer a sua nova turnê para o Brasil, caiu na rede na sexta-feira, 7/04, a música inédita de Bieber, WhatYou Wanna Do.

E vale dizer que isso não é tudo! Trechos das canções Without You e It’s All Gonna Be Ok, que nunca foram divulgadas, também caíram na rede.

Aparentemente, essas faixas foram descartadas durante a gravação do álbum Purpose. Ouça abaixo: