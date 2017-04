O cantor e compositor Belchior morre aos 70 anos

O cantor e compositor Belchior, morreu na madrugada do domingo (30/04) em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, aos 70 anos. Entre suas composições estão Apenas Um Rapaz Latino Americano e Como Nossos Pais.

A notícia foi confirmada pelo Governo do Ceará, que tem auxiliado a família do músico no translado à Sobral, município localizado a 240 km da capital e cidade natal do artista.

Segundo uma amiga da família, o corpo de Belchior foi encontrado por sua companheira Edna em uma sala pequena ao lado do quarto. Era lá que Belchior costumava ler, escrever e ouvir música. Segundo relato, o cantor estava bem de saúde e levava a vida como “monge”.

O corpo foi retirado da casa do artista por volta das 14:30 e deve seguir para o Instituto Médico-Legal de Cachoeira do Sul, cidade cerca de 100 km distante de Santa Cruz do Sul. A expectativa é que o corpo chegue ao Ceará ainda neste domingo.

Em nota, o governador Camilo Santana decretou luto oficial de três dias no Estado. “Recebi com profundo pesar a notícia da morte do cantor e compositor cearense Belchior. O povo cearense enaltece sua história, agradece imensamente por tudo que fez e pelo legado que deixa para a arte do nosso Ceará e do Brasil”.