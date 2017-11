Pedro Cardoso abandona programa ao vivo na TV Brasil

Pedro Cardoso abandonou a transmissão ao vivo do programa Sem Censura, da TV Brasil, na quinta-feira, 23/11, em apoio à greve dos funcionários da EBC (que tiveram o salário congelado) e em apoio à colega Taís Araújo. Arrasa, Pedro!

Para quem não sabe, o diretor-presidente da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) Laerte Rimoli, que administra o canal do programa, debochou de uma declaração sobre racismo que Taís fez em uma palestra. “No Brasil, a cor do meu filho faz com que as pessoas mudem de calçada”, disse ela. Como resposta, Laerte compartilhou um meme de uma criança correndo do filho de Taís falando: “Quando você percebe que é o filho da Taís Araújo na calçada”.

Antes de abandonar a entrevista no programa, Pedro disse: “Não vou responder a essa pergunta e nenhuma outra. Não participo de programas de empresa que estão em greve… Diante deste governo que está governando o Brasil, eu tenho muita convicção de que as pessoas que estão fazendo essa greve estão cobertas de razão… O que eu soube também quando cheguei aqui, é que o presidente desta empresa, que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha, onde a presença do sangue africano está presente na pele…Se esta empresa, que é a casa do povo brasileiro, tem na presidência uma pessoa que fala contra isso, não posso falar do assunto que vim falar aqui hoje. Peço desculpas, em respeito aos grevistas, eu vou embora”.