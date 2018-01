Programa Minas Rural desta semana destaca a produção de peixes

Nesta semana, o mar está para peixe no programa Minas Rural. A retrospectiva com as melhores matérias de 2017 segue com destaque para a produção de peixes ornamentais no estado. Além disso, destaque para o funcionamento do Sisteminha, uma engenharia de produção que integra piscicultura com o cultivo de verduras, frutas e legumes.

Na Dica Técnica, o assunto é a qualidade da água para a produção de peixes. Já na receita da semana, aprenda a preparar um surubim assado na folha de bananeira.

O Minas Rural é exibido pela Rede Minas no sábado, às 9h30, e no domingo às 12h. Na TV Horizonte o programa vai ao ar na segunda-feira, às 7h17. Também no sábado, o Canal AgroBrasil passa o Minas Rural ao meio dia e o Terra Viva às 5h.

Você também pode assistir ao Minas Rural pelo site www.emater.mg.gov.br ou pelo canal do Youtube (www.youtube.com/user/ematerminas).