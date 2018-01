Programa Minas Rural destaca a criação de abelhas rainhas

Compartilhar no Facebook

Na retrospectiva do programa Minas Rural desta semana, a criação de abelhas rainhas entra em destaque. Você sabia que uma abelha rainha pode viver até 5 anos, enquanto as operárias não passam de, em média, 40 dias?

A alimentação exclusiva de geleia real é um dos fatores que determina esse desenvolvimento bombado destas majestades.

Na Dica Técnica vamos falar sobre a multiplicação de colmeias através da técnica conhecida como três cheiros.

E a receita da semana é um pão de mel, que vem lá de Igarapé. Delícia pura!

O Minas Rural é exibido pela Rede Minas no sábado, às 9h30, e no domingo às 12h. Na TV Horizonte o programa vai ao ar na segunda-feira, às 7h17. Também no sábado, o Canal AgroBrasil passa o Minas Rural ao meio dia e o Terra Viva às 5h.

Você também pode assistir ao Minas Rural pelo site www.emater.mg.gov.br ou pelo canal do Youtube (www.youtube.com/user/ematerminas).