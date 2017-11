Quem é Túlio Gadêlha, namorado de Fátima Bernardes

Político recifense filiado ao PDT perdeu eleição para deputado, mas segue firme em sua oposição ao governo Temer nas redes sociais

Com certeza na próxima eleição com tanta exposição poderá ter bem mais votos do que os 3.495 que recebeu como candidato a deputado federal em 2014, e não se elegeu. O novo namorado de Fátima Bernardes Tem sotaque pernambucano e pretensão política. E gosto pelo surf. Natural do Recife, de onde escapa para pegar onda no idílico litoral de Pernambuco, Túlio Gadêlha — de 29 anos, 26 a menos que a jornalista e apresentadora mais bem paga da Rede Globo — é formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UniCAP) e atualmente filiado ao PDT, partido em que acumula as funções de presidente da JSPDT (Juventude Socialista do PDT) estadual e secretário geral da sigla em Pernambuco.

Mas já tem um cargo público assumiu o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe) na gestão Paulo Câmara (PSB), atual governador do Estado.

Gadêlha, completa 30 anos no último dia 12, também abraça causas minoritárias e nobres como o “Outubro Rosa”, campanha global promovida para conscientizar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama e de colo do útero.

Com o flagra nesta quinta, os fãs perceberam que o rapaz já havia aparecido em público com a jornalista antes. Em uma foto publicada por Fátima em seu perfil no Instagram em 24 de setembro, ela aparece ao lado de Gadêlha enquanto parabeniza o elenco do musical Cantando na Chuva.

Com informação de BLOGUE Veja Gente