Sabrina arrematou foto com Kim Kardashian por 70 mil dólares

Na noite de quinta-feira, 27/04, Sabrina participou do leilão da amfAR, em São Paulo, e arrematou a concorrida foto com Kim, que deverá ser feito em Los Angeles.

De acordo com o site da revista Vogue brasileira, a apresentadora desembolsou US$ 70 mil, cerca de R$ 223 mil pelo clique com Kim Kardashian. Os fotógrafos, aliás, serão nada menos que Mert Alas e Marcus Piggott.

“Eu adoro o trabalho do Mert, já tinha fotografado com ele algumas vezes. E gosto de Kim Kardashian, gente! Acho a Kim maravilhosa, mas sempre penso na causa também”, disse Sabrina ao veículo.