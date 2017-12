Sasha Meneghel está namorando ator de Malhação?

Compartilhar no Facebook

Sasha Meneghel pode estar comprometida! Depois dos rumores de affair com DJ Alok, Sasha publicou uma foto, na madrugada de quinta-feira, 28/12, com Bruno Montaleone, intérprete de Glauco em Malhação – Seu Lugar no Mundo, e levantou suspeita de namoro.

A publicação no Instagram de Sasha, mostra apenas parte do rosto deles, mas é possível ver que os dois estão de mãos dadas. Já Bruno postou um momento de carinho entre eles em sua rede social, no qual aparece ganhando um beijo da filha de Xuxa Meneghel.