Sétima temporada de Game of Thrones tem data de estreia

Os fãs de Game of Thrones já podem comemorar! Após muito suspense, a sétima temporada da série acaba de ganhar data de estreia. Os episódios retornam no dia 16 de julho desse ano, segundo anúncio da HBO no Facebook.

A novidade foi contada de forma diferente, já que a emissora fez uma transmissão ao vivo na qual mostrava um enorme bloco de gelo sendo derretido por uma imensa chama de fogo. Para isso, eles pediam que os usuários comentassem no post com as palavras “Fire” e “Dracarys”.

Em seguida, também foi divulgado o teaser da nova temporada. Assista abaixo: