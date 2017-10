Tatá está morando com Rafael Vitti e deseja engravidar

Compartilhar no Facebook

Em entrevista à Veja Rio, a atriz Tatá Werneck, disse que já está morando na mesma casa que Rafael, em Itanhangá, no Rio de Janeiro, e tem até planos de engravidar em breve.

“Sempre namorei os homens que eu quis. Com jeito e senso de humor, você consegue, às vezes, mais do que se estivesse com o corpo de academia”, brincou a atriz, que chama o ator de príncipe ou golfinho. “Ele é jovem, então tem muito colágeno”, brincou ela.

“No começo, tinha medo de que ele perdesse a juventude comigo e terminei várias vezes. Numa dessas, ele tirou a camisa e me perguntou: ‘Tem certeza?’. Me ganhou na hora”, disse ela, rindo. Vale lembrar que Tatá tem 34 anos e Rafael, 21.