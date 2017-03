Thaila Ayala deixa festa com Orlando Bloom nos Estados Unidos

Thaila Ayala foi flagrada com ninguém menos que Orlando Bloom! Depois de supostamente paquerar Ed Westwick em baile de Carnaval, Thaila foi vista deixando uma festa com Orlando, na noite de quinta-feira, 16, nos Estados Unidos.

De acordo com o Daily Mail, os atores estavam em um evento da marca Beboe, que descriminalizava a maconha no estado da Califórnia. No fim da festa, Thaila foi fotografada no banco de passageiro de um carro, dirigido por Orlando. Pelas fotos, os dois não estavam confortáveis com os paparazzi.