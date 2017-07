Vocalista do Linkin Park é encontrado morto

Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, foi encontrado morto aos 41 anos. Segundo o TMZ, Chester cometeu suicídio por enforcamento em uma residência privada em Palos Verdes, no condado de Los Angeles. O corpo do vocalista foi encontrado por um funcionário por volta das 9 hrs, do horário local, de quinta-feira, 20/07.

Mike Shinoda, que dividia o palco com Chester, se pronunciou no Twitter. “Chocado e com o coração partido, mas é verdade. Um comunicado oficial será feito assim que nós tivermos um”, escreveu ele na rede social.

No passado, o cantor já havia dito que pensou em suicídio após ter sido abusado por um homem quando era criança. Chester era muito próximo do cantor Chris Cornell, que se suicidou em maio deste ano. Chris completaria 53 anos de idade neste mesmo dia do suicídio do vocalista do Linkin Park, que travou uma grande batalha contra as drogas e o álcool durante anos.

Ainda segundo o TMZ, Chester estava sozinho no momento em que cometeu o suicídio, ou seja, sem a presença da família, que estava fora da cidade. Ele se casou duas vezes e deixa seis filhos. Linkin Park, que se formou no final dos anos 90, reúne uma série de sucessos, como Crawling, In The End e Numb. Horas antes de encontrarem o corpo do cantor, a banda havia acabado de divulgar o clipe da música Talking To Myself.