Yudi e Priscilla, do Bom Dia e Cia, se reencontram

Compartilhar no Facebook

Yudi Tamashiro, levou os fãs do Bom Dia e Cia à loucura na quinta-feira, 30/11. Yudi postou foto no Instagram ao lado de Priscilla Alcântara sua companheira nas manhãs do SBT e a saudade tomou conta de seus seguidores.

“Deus coloca os verdadeiros amigos na nossa vida para serem uma bênção e para nos ajudar a caminhar com o Senhor”, escreveu ele na legenda. Os dois apresentaram juntos o programa infantil Bom Dia e Cia de 2005 a 2012 e ficaram conhecidos pelo bordão “Playstation”, que falavam enquanto giravam a roleta de prêmios.