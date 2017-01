Aulas na rede municipal em Manhuaçu começam dia 06

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Educação de Manhuaçu organiza o retorno às aulas. Os alunos da rede municipal de ensino voltam para as escolas no dia 6 de fevereiro.

A secretária de Educação Luizaura Januário explica que a mudança do calendário foi necessária para ajustes e definições com o início do novo governo municipal.

O corpo técnico da secretaria trabalha em ritmo acelerado para suprir toda a demanda que antecede o período letivo. Nesta semana, ela realizará reuniões com os coordenadores e diretores da rede municipal de educação.

“Foi necessário adiar esse início para a próxima semana, já que estamos tomando conhecimento de algumas situações. As escolas estão sendo verificadas. Algumas questões e problemas das partes hidráulica e elétrica e até demandas de pequenas reformas estamos providenciando. Dentro do possível, estamos atendendo e fazendo reparos rápidos”, pontua.

As reuniões servirão para o contato entre a Secretária e os responsáveis pelas escolas. “Daremos orientações gerais para todos os coordenadores e diretores. Queremos falar das propostas de atuação do novo governo e ouvir também as sugestões deles”, afirma.

Luizaura informou ainda que estão sendo acertadas parcerias para capacitação de profissionais da área de educação. “Queremos oferecer cursos de qualificação para todos os segmentos de trabalhadores da educação, possibilitando que atuem da melhor forma”, antecipou.

Transporte escolar

Sobre o transporte escolar, ela diz que foram feitas reuniões com as empresas que prestam serviço para a prefeitura.

“Nossa preocupação é muito grande com a questão da segurança. Estamos planejando as rotas para atender os alunos, verificando a documentação dos motoristas e também as particularidades que esse transporte tem. Estamos nos esforçando para ajustar da melhor maneira”, finaliza.

A Secretaria de Obras está priorizando o reparo e patrolamento nas estradas das linhas de transporte de estudantes e o Detran-MG irá fazer as vistorias em veículos nessa semana.