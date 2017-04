Artesãos de Manhuaçu se reúnem para criar Associação

Compartilhar no Facebook

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Manhuaçu, Gena Clara Gil Alcon, e o Diretor de Cultura, Fabrício Santos, organizaram uma nova reunião com artesãos de Manhuaçu, usuários do espaço Só Arte, localizado na Praça Dr. César Leite, para dar continuidade ao processo de criação da associação que representará a classe. O encontro aconteceu na Secretaria de Cultura, no centro da cidade, na quarta-feira, 12/04.

Doze artesãos estiveram presentes ao encontro, quando foram explicados os procedimentos necessários para a criação e regulamentação da entidade, além dos benefícios que esta organização trará para cada associado.

Pontos importantes foram debatidos, como por exemplo, o funcionamento, a comercialização dos produtos confeccionados e o regimento, entre outras questões.

A equipe da Secretaria Municipal de Cultura tem se empenhado para que este importante passo em benefício dos artesãos seja dado. Para isto, diversas reuniões vêm acontecendo, além de outras ações. Sobre a criação da associação, Gena Clara explica que a associação auxiliará o processo de comercialização dos produtos, abrindo novos horizontes para os artesãos.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu