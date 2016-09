Banda de Música faz apresentação em escola pública de Manhuaçu

Compartilhar no Facebook

Na tarde da última segunda-feira, 12/09, a Banda de Música do 11º Batalhão fez uma apresentação na Escola Estadual Salime Nacif, no município de Manhuaçu, em virtude das comemorações relativas ao Dia do Diretor.

Alunos, professores e a equipe de coordenação da escola se reuniram no pátio do colégio para prestigiarem a apresentação musical.

Além de homenagear os diretores da escola, a presença da Banda de Música cumpriu os objetivos propostos pela PMMG, que são: promover a paz social por meio da música e fortalecer o bom relacionamento da Polícia Militar com a sociedade.

PM Manhuaçu – MG