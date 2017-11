Curso de Saúde Vocal voltado para professores de Minas Gerais

Educadores da rede estadual de ensino podem se inscrever para participar do curso Saúde Vocal do Professor, ofertado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE), em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). O curso é gratuito e realizado na modalidade a distância. Para se inscrever o interessado deve clicar aqui.

A partir desta iniciativa, a SEE pretende que o participante se responsabilize pelo uso adequado da voz no cumprimento das suas atividades e atue preventivamente evitando hábitos e atitudes que contribuam para o adoecimento vocal.

O curso está estruturado em três módulos, totalizando 20 horas. O módulo 1 é composto pelo conteúdo “Introdução Conceito e produção vocal”. No módulo 2, o participante conhecerá os principais sinais de distúrbios da voz e, no módulo 3, o tema será a Saúde Vocal. Todo o material foi elaborado pela equipe de fonoaudiólogas da Seplag.

A avaliação dos conhecimentos adquiridos será realizada por meio de questões de múltipla escolha ao final de cada módulo do curso, denominadas Atividades Avaliativas. É necessário responder corretamente a 70% das questões propostas nas Atividades Avaliativas para avançar para o módulo seguinte.

Para a certificação do cursista, é necessário concluir o curso em até 30 dias corridos a partir de 13 de novembro de 2017. Ao final deste período, o Ambiente Virtual de Aprendizagem não mais poderá ser mais acessado pelo aluno. Portanto, é fundamental que se atente às datas estabelecidas.

O curso iniciará com uma turma composta por 1.000 professores efetivos ativos da primeira turma considerando-se as datas de exercício no cargo efetivo a partir de outubro de 2014 (data do último curso oferecido) até dezembro de 2014, registradas no Sistema de Administração de Pessoal do Estado – SISAP. Participarão professores de todas as Superintendências Regionais de Ensino. O curso terá continuidade em fevereiro de 2018 com a formação de turmas com aproximadamente quatro mil alunos seguindo a metodologia já descrita.

Para dúvidas e esclarecimentos, os professores cursistas deverão acionar:

Suporte para acesso ao curso: [email protected]

Suporte para funcionalidades do curso: [email protected]

Conteúdo do curso: [email protected]