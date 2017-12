Educador mineiro é um dos vencedores do Prêmio Professores do Brasil

Premiado na categoria Ensino Fundamental/anos finais sexto ao nono ano, Adalgisio Gonçalves Soares é professor de Matemática na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, de Minas Novas

Minas Gerais tem muito o que comemorar. O professor de Matemática da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, no município de Minas Novas, Território Norte, Adalgisio Gonçalves Soares, é um dos grandes vencedores da etapa nacional do Prêmio Professores do Brasil.

“Esse prêmio simboliza valorização profissional, reconhecimento. Fazer o que você gosta e ser reconhecido por isso não tem preço. Além disso, um reconhecimento nacional é muito satisfatório. É imensurável”, comemora o educador.

O concurso selecionou projetos que, aplicados em sala de aula, contribuíram para a melhoria da educação básica.

Entre os 30 ganhadores da etapa regional, foram escolhidos seis projetos – um em cada categoria da premiação: educação infantil/creche, educação infantil/pré-escola, ensino fundamental/ciclo de alfabetização, ensino fundamental/quarto ao quinto ano, ensino fundamental/sexto ao nono ano e ensino médio.

O educador mineiro venceu na categoria ensino fundamental/anos finais sexto ao nono ano.

O objetivo do prêmio é valorizar e estimular o papel dos educadores na formação das novas gerações. Ao todo, foram 3.494 projetos inscritos em todo o país. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (18/12) na Praça das Artes, em São Paulo.

Para Adalgisio, a premiação é um incentivo a mais para a realização de um trabalho diferenciado.

“Eu já procuro há alguns anos trabalhar a Matemática de uma forma mais lúdica, sempre usando a arte e tendo como foco a busca pelo o interesse do aluno para essa matéria que assusta um pouco. Este ano, a gente arriscou com esse trabalho e acabou dando certo. Esse prêmio aumentou ainda mais minha vontade de trabalhar assim”, conclui.

O projeto desenvolvido pelo professor foi o “Festival de curtas, uma viagem às mil e uma noites de Malba Tahan”. A iniciativa propôs ensino da Matemática de forma divertida e atraente a partir da obra do matemático brasileiro Júlio Cesar de Melo e Sousa, mais conhecido como Malba Tahan. Ele publicou uma série de livros com esse espírito, como “O homem que calculava” e “Matemática divertida”.

Confira AQUI todos os vencedores da etapa nacional

Participação mineira

Além do professor Adalgisio Gonçalves Soares, duas educadoras mineiras também participaram da etapa final do Prêmio. Andrea Rodrigues de Oliveira, professora da Escola Municipal Bonfim, no município de Juiz de Fora; e Gracielle Leite da Silva, da Escola Estadual Pedro de Oliveira, no distrito de Ponte Alta de Minas, em Carangola, ambas no Território Mata, estiveram entre as vencedoras da etapa regional.

Prêmio Professores do Brasil

O Prêmio Professores do Brasil foi instituído em 2005 pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), juntamente com instituições parceiras. Ao longo das sucessivas edições, foram premiadas diversas experiências bem sucedidas, criativas e inovadoras, desenvolvidas por professores da educação básica pública.

A premiação é dividida nas etapas estadual, regional e nacional. Os professores cujos relatos foram classificados para a etapa regional gravaram um vídeo de até um minuto e trinta segundos, apresentando um resumo do seu relato, conforme as orientações no site do Prêmio.

Na primeira fase foram homenageados com uma placa 486 professores selecionados entre os três mais bem avaliados, por categoria, de cada estado.

Desse total, os 162 melhores passaram para a regional, em que foram premiados 30 profissionais, que receberam R$ 7 mil cada, troféu e uma viagem de oito dias para a Irlanda, em 2018, para participar de capacitação custeada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Já na etapa nacional, além dos prêmios recebidos nas fases anteriores, seis docentes autores dos melhores relatos de prática pedagógica, um de cada categoria – dentre os 30 classificados na etapa regional – ganharam mais R$ 5 mil reais e troféu