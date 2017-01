Governo de Minas reabre teatro histórico em Poços de Caldas

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) entregaram à população o histórico Theatro Palace Casino de Poços de Caldas, completamente revitalizado.

Após obras de reforma e restauro, o equipamento cultural foi reaberto em Poços de Caldas, no Sul do estado. Participaram do evento o secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, representando o governador Fernando Pimentel, e o presidente da Codemig, Marco Antônio Castello Branco, além de lideranças locais.

“É uma satisfação poder entregar este equipamento, em nome do governador Fernando Pimentel. Significa fazer com que a cidade cresça e se desenvolva”, salientou o secretário Odair Cunha. Ele ressaltou a disposição do governo estadual em investir nas pessoas e no que é essencial, aplicando bem os recursos públicos.

O presidente da Codemig enfatizou que o Theatro Palace Casino constitui um espaço de cultura, reflexão e emoção, além de uma obra arquitetônica de grande significado cultural. “É um privilégio para a Codemig ter sido fiel ao compromisso de devolver a Poços de Caldas uma obra tão bonita, laureada com o prêmio do Instituto de Arquitetos do Brasil”, acentuou.

O projeto foi agraciado com o “Prêmio de Arquitetura IAB-MG 2016 – Centenário Sylvio de Vasconcellos”, conferido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, na modalidade “Conservação, Reutilização, Requalificação e Valorização do Patrimônio”.

O evento contou ainda com a apresentação da Banda Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas. Ao final da solenidade, o presidente da Codemig surpreendeu o público com o convite para que a banda se apresente em Belo Horizonte, na Sala de Concertos Minas Gerais, espaço integrante do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco e projetado com alta tecnologia e acústica comparável ao nível das melhores salas do mundo.

Reforma e restauro

As obras de reforma e restauro do Theatro Palace Casino de Poços de Caldas tiveram início em outubro de 2013 e foram concluídas em novembro de 2016, com investimento de R$ 12,5 milhões, oriundos da Codemig.

As intervenções realizadas objetivaram o resgate funcional do espaço originalmente projetado, restaurando as linhas do antigo cine teatro em suas características mais marcantes. Efeitos estéticos modernos foram aliados a elementos nostálgicos, propiciando habilitação tecnológica ao uso do equipamento teatral da forma mais abrangente possível.

As meias colunas que caracterizavam o principal efeito decorativo do antigo cine teatro, eliminadas em reforma realizada na década de 1940, foram agora resgatadas simbolicamente por meio de efeitos luminotécnicos.

Os imponentes vitrais translúcidos que demarcavam a imponência do espaço vertical foram recuperados em características semelhantes aos registros fotográficos encontrados.

Por sua vez, as clássicas frisas, em formato ferradura, foram mantidas e recuperadas, à exceção de seu terceiro nível, que, também demolido na reforma dos anos 40, foi agora reconstruído com a mesma forma elegante de planta, com a inclinação adequada à sua utilização.

Toda cenotecnia, incluindo palco e subpalco, foi minuciosamente executada para assegurar a viabilidade do equipamento teatral em todo o seu potencial, inclusive quanto à realização de óperas e musicais.

Entre as obras e intervenções realizadas, estão:

– Recuperação do primeiro e do segundo níveis de frisas;

– Construção de um terceiro nível de frisas em arquibancada inclinada;

– Aprofundamento do nível do subpalco e fosso de orquestra;

– Construção de novo piso de palco;

– Instalação de mecânica de palco e cenotecnia completa;

– Reconstrução de camarins;

– Implantação de sistema de atenuação acústica;

– Implantação de mobiliário de plateia, incluindo iluminação de balizamento;

– Implantação de sistema de condicionamento de ar e de sonorização (infraestrutura de áudio e vídeo);

– Implantação de cabine de controle de cenotecnia, elementos decorativos e iluminação funcional;

– Restauro e recuperação do foyer e escadas de acesso às frisas, incluindo recuperação de antigo balcão da Boate Azul;

– Restauração dos elementos decorativos e adornos, bem como de portas e janelas do interior do edifício;

– Recuperação e adaptação de guarda-corpos e gradis;

– Recuperação e restauração das escadas internas.

Theatro Palace Casino

O Theatro faz parte do prédio do Palace Casino, tombado pelo Município de Poços de Caldas e pelo Estado de Minas Gerais, constituindo Patrimônio Cultural. Construído na década de 1920, é parte integrante do complexo do Parque José Affonso Junqueira.

A inauguração do prédio ocorreu em 1929, tendo recebido, ao longo dos anos, várias intervenções que modificaram o uso dos espaços internos, embora, no geral, o edifício tenha conservado suas características originais.

Uma das mais relevantes intervenções de reforma no edifício do Palace Casino ocorreu na década de 1940, com a completa transformação do original cine teatro em um grill-room, cuja utilidade, para as necessidades da época e do cassino instalado, foi priorizada em detrimento das funções originais construídas.

Essa estrutura funcionou normalmente até meados dos anos 40, quando um incêndio consumiu toda a instalação do grill-room. Após o incêndio, mediante a destruição causada à decoração do interior do grande salão, uma nova proposta de reforma deu personalidade modernista ao equipamento, que perdurou até os dias mais atuais do Palace Casino, tendo sido batizado de Boate Azul. Embora com aparência antiga, a construção do prédio foi executada originalmente com técnicas modernas, incluindo concreto armado nas estruturas resistentes.

Palace Hotel Poços de Caldas

O Theatro Palace Casino integra o mais importante complexo turístico de Poços de Caldas. Cartão postal da cidade, o Palace Hotel está localizado ao lado das Thermas Antônio Carlos, do Palace Casino e próximo ao Balneário Mário Mourão.

O Palace Hotel Poços de Caldas foi inaugurado na década de 1930, e sua fachada é cercada por belos jardins, que podem ser apreciados das varandas, permitindo ao hóspede desfrutar da bela paisagem local. Possui luxuosas dependências. Seus grandes diferenciais são os salões para eventos, com completa infraestrutura para realização de congressos e banquetes para até 500 pessoas.

Há áreas reservadas especialmente para recreação, com destaque para a piscina de água sulfurosa, coberta e aquecida naturalmente. Cercado de área verde, esse conjunto é de grande beleza, propício ao lazer e ao relaxamento. Arrendado pela Codemig ao grupo Carlton Plaza desde 1994, o Palace Hotel possui estilo basco, com edificação vistosa e alegre.

Uma das mais importantes e tradicionais cidades de Minas Gerais, localizada na Serra da Mantiqueira, Poços de Caldas tem posição estratégica em relação a importantes capitais brasileiras e é famosa por suas águas sulfurosas, que chegam à superfície a uma temperatura de até 45,5 graus Celsius. Suas águas, fontes e termas dão notoriedade internacional ao município, e o complexo do Palace Hotel se impõe na paisagem local, com sua beleza e grandiosidade.

A fama de Poços de Caldas ganhou o mundo ainda cedo, e figuras ilustres passaram a frequentá-la, como o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Tereza Cristina, na época da inauguração do ramal da Estrada de Ferro Mogiana, ligando Poços a São Paulo. Outros frequentadores de renome foram Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Benedito Valadares, Rui Barbosa, Santos Dumont, Olavo Bilac, Sílvio Caldas, Orlando Silva, Carlos Galhardo e Carmem Miranda.