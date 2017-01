Governo do Estado nomeia mais 2.500 trabalhadores da Educação

O Governo de Minas Gerais publicou no último sábado (28/1), no jornal Minas Gerais, mais uma lista com 2.500 nomeações de servidores, desta vez contemplando exclusivamente Professores de Educação Básica Regentes de Turma do Edital 2011, cujo prazo de validade termina em 30 de janeiro. Com mais essa nomeação, o Estado atinge a marca de 39.551 trabalhadores da Educação nomeados em pouco mais de dois anos.

Segundo o subsecretário de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Antônio David de Sousa Junior, a medida mostra o esforço do Governo em valorizar a carreira de professor do Estado e o compromisso em dar mais estabilidade ao sistema de educação com a ampliação do número de servidores efetivos.

“Com este lote, chegamos a 31.574 professores nomeados, o que representa 79,8% do total de nomeações realizados até hoje”. Ele destaca também que as nomeações abrangem para 159 municípios em 45 Superintendências Regionais de Ensino (SREs), para as quais havia vagas disponíveis. Em 2015, foram nomeados 15.051 servidores, e em 2016, 22.000 servidores.

Confira aqui a publicação.

Edital 01/2011

O concurso de Edital 01/2011 ofereceu 21.377 vagas para os cargos das carreiras de Professor da Educação Básica, Analista Educacional, Especialista em Educação Básica, Assistente Técnico Educacional e Assistente Técnico da Educação Básica.

Todas as vagas constantes do edital e para as quais houve candidatos classificados foram preenchidas entre os anos de 2012 e 2014. Já as nomeações realizadas em 2015 e 2016 foram de candidatos excedentes, como estas que foram publicadas no último sábado.

Exames

Uma vez publicada a nomeação, o aprovado deve submeter-se a exame médico pré-admissional, a ser realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), nas datas e horários informados no site da Seplag.