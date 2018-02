Inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos do Mediotec

Compartilhar no Facebook

Vagas são voltadas para estudantes matriculados no Ensino Médio Regular nas escolas da rede pública estadual, municipal e federal

Até o dia 25 de fevereiro, estudantes matriculados no Ensino Médio Regular nas redes pública estadual, federal e municipal podem se inscrever para participar do processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – por meio da ação Mediotec.

São ofertadas 885 vagas nas modalidades a distância e presencial nos municípios de Belo Horizonte, Bocaiúvas, Cataguases, Extrema, Guaxupé, Ituiutaba, Jaíba, Passos e Pouso Alegre. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição, devendo escolher o município, a unidade de ensino, o curso e o turno de seu interesse. Os interessados devem se inscrever por meio de formulário eletrônico disponível neste link.

As vagas são para os cursos técnicos em Informática, Cooperativismo, Logística, Administração, Comércio Exterior, Recursos Humanos, Vendas, Agronegócio e Enfermagem. Um dos cursos técnicos em Informática ofertado pela Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig) será realizado na modalidade a distância.

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio público, que será realizado às 14 horas do dia 28 de fevereiro de 2018, na Secretaria de Estado de Educação, que fica no 11º andar do Prédio Minas – Cidade Administrativa (Rodovia Papa João Paulo II, 4143 – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte).

De acordo com o edital, o processo de seleção obedecerá aos seguintes critérios: 10% das vagas destinadas aos jovens com deficiências e para aqueles em medidas protetivas e socioeducativas; 65% das vagas destinadas aos jovens oriundos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família matriculadas no Ensino Médio; e 25% das vagas destinada à ampla concorrência.

A divulgação da classificação dos candidatos no sorteio está prevista para o dia 2 de março de 2018 e será disponibilizada na página oficial da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e nas unidades de ensino para as quais os candidatos efetuaram sua inscrição.

As dúvidas sobre o processo de inscrição deverão ser direcionadas para o e-mail: [email protected].

Mediotec

Iniciativa do Ministério da Educação, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o Mediotec é executado em parceria com instituições públicas e privadas e prioriza a oferta de cursos técnicos em concomitância ao ensino médio regular para alunos matriculados em escolas públicas.

Agência Minas