Manhuaçu realizará Fórum Municipal de Cultura

A Secretaria de Cultura e Turismo de Manhuaçu promoverá na quinta-feira, dia 23/02, o 2º Fórum Municipal de Cultura. Aberto a toda a comunidade artística e cultural, o evento pretender reunir, por exemplo, representantes da música, do teatro, da dança, da literatura, do audiovisual e também das diferentes identidades culturais para discutir a cultura do município e suas políticas públicas culturais, promover o debate entre artistas, produtores e gestores dos diversos segmentos artísticos e eleger os novos membros do Conselho Municipal de Cultura.

“Esta será uma oportunidade para troca de ideias e de atualização sobre a realidade do setor cultural de Manhuaçu. Os participantes terão oportunidade de contribuir para a construção das políticas públicas do município e na formação de um cenário produtivo, cada vez mais sólido. Devemos valorizar a cultura em todas as suas vertentes”, garante Gena Clara, Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

A Comissão Organizadora é formada pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo Gena Clara Gil Alcon da Silva como Gestora, o Artista Plástico Fabrício Santos como o Presidente da Comissão de Organização, como Secretária Geral do Fórum Maria das Graças Cassiano da Silva e o Relator do Fórum Udson Vicente Caldeira.

A eleição da nova gestão do Conselho Municipal de Política Cultural também faz parte da programação. Os participantes vão escolher seus representantes para o Conselho, que terão o papel de, em parceria com o poder público, colocarem em prática ações que tenham como objetivo a profissionalização e a sustentabilidade do setor cultural.

O II Fórum de Cultura do Município de Manhuaçu será realizado no dia 23 de fevereiro, das 8:00h às 11:00h e 13:00 as 18:00h no salão de reuniões do Centro Cultural.

REGULAMENTO DO II FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA DE MANHUAÇU

CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES

Art.1° – O II Fórum de Municipal de Cultura de Manhuaçu comporta o foro municipal dos debates sobre o Sistema Municipal de Cultura de Manhuaçu, aberto aos segmentos da sociedade com afinidades ao tema, e terá por finalidade a:

Eleição dos membros da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Manhuaçu;

Definir ações do Plano Municipal de Cultura;

Propor o Calendário Anual de Eventos Culturais e Turísticos do Município e Distritos;

Apresentação do Programa de Trabalhos dos Setores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Manhuaçu para os artistas municipais.

Catalogação de Artistas para a formação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais presente no Plano Municipal de Cultura.

1°– O II Fórum de Cultura do Município de Manhuaçu será realizado na cidade de Manhuaçu-MG, no dia 23 de fevereiro de 2017 das 8:00h às 11:00h e 13:00 as 18:00h no salão de reuniões do Centro Cultural, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Manhuaçu.

Poderão participar do II Fórum na condição de Representantes as pessoas indicadas e escolhidas como tal, pelos segmentos artístico-culturais que representam e com atuação pública e/ou comprovada no município de Manhuaçu, por tempo não inferior a 1 ano.

Os Participantes do Fórum Cultural Setoriais são das seguintes áreas: