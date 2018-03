MEC divulga segunda chamada do ProUni

Programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos superiores de graduação de instituições privadas

A segunda chamada do Programa Universidade para Todos, o Prouni, foi divulgada e quem quiser conferir o resultado deve acessar o site prouni.mec.gov.br. Os candidatos que forem convocados terão até a próxima sexta-feira (9) para comprovar os dados informados na universidade que escolheram para estudar. Caso não seja aprovado, é possível entrar em uma lista de espera, entre os dias 16 e 19 de março.

De acordo com o diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, Vicente Almeida Júnior, o ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos superiores de graduação de instituições privadas.

“O programa permite ao jovem que vem da escola pública ou da escola privada, na condição de bolsista integral, ter uma chance de acesso ao ensino superior. São bolsas integrais e bolsas parciais de 50%. As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que comprovam renda de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas aos jovens que comprovem renda de até três salários mínimos.”

Podem concorrer às bolsas do ProUni brasileiros sem diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017, com nota superior a 450 pontos e que não tenham zerado a redação. Nessa edição, foram ofertadas aproximadamente 243 mil bolsas.

Reportagem Cintia Moreira